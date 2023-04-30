الهلال: ما نراه اليوم من توافد الأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب ما هو إلا ثمرة صمود سورية وانتصارها

تستمرّ الشعب الحزبية في فروع المحافظات بعقد مؤتمراتها السنوية، وذلك للوقوف على ماهية عمل الجهاز الحزبي وإجراء مراجعة مفصّلة لما تم القيام به خلال العام المنصرم، والاطّلاع على الواقع التنظيمي الداخلي ومناقشة القضايا السياسية والخدمية.

ففي ريف دمشق، عقدت شعبة القطيفة مؤتمرها السنوي على مدرج المركز الثقافي العربي في القطيفة، بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي.

واستهلّ الرفيق الهلال حديثه بنقل تحيّة ومحبّة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، إلى الرفاق أعضاء المؤتمر وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمال مؤتمرهم.

وأشاد الأمين العام المساعد بوقوف أهالي ريف دمشق إلى جانب إخوانهم في المحافظات المنكوبة التي ضربها الزلزال، وهو شيء ليس بغريب على الشعب الذي التفّ حول جيشه وخلف قائده، وتصدّى لأعتى حروب العصر الحديث ليتوّج بالنصر المؤزّر، وما نراه اليوم من توافد الأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب إلى سورية ما هو إلا ثمرة صمودنا وانتصارنا بحكمة هذا القائد الذي أصبح اليوم رمزاً للصمود والاستقلال والسيادة الوطنية.

أما في الجانب التنظيمي، فقد ناقش الرفيق الهلال التقرير المقدّم، مؤكداً أن واجب البعثي أن يكون قدوة في مجتمعه، لا أن يتحوّل من قيادي بعثي إلى موظف روتيني، فجوهر البعث يكمن في خدمة المجتمع.

وفي ختام حديثه قدّم الرفيق الهلال شرحاً مفصّلاً عن الواقع السياسي والعسكري في المنطقة والإقليم، مشيراً إلى بداية عصر الانفتاح على سورية على الرغم من أن الثمن كان غالياً، لكن سورية انتصرت بحكمة قائدها وبسالة جيشها وصمود شعبها.

من جانبه، الرفيق الدكتور غسان خلف، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، ناقش التقرير المالي المقدّم.

وقدّم الرفيق رضوان مصطفى، أمين فرع ريف دمشق للحزب، شرحاً عن الواقع الحزبي والتنظيمي للشعبة، مشدّداً على ضرورة تسخير طاقات الرفاق البعثيين لخدمة الجماهير كل في مجال عمله.

الرفيق صفوان أبو سعدى، محافظ ريف دمشق، ردّ على مداخلات وتساؤلات الرفاق أعضاء المؤتمر فيما يتعلق بالجانب الخدمي.

وناقش الرفاق المؤتمرون العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والخدمية، حيث تمحورت المداخلات حول تحسين الواقع الكهربائي للمنطقة، ورفع مستوى التنسيق بين مديرية الكهرباء والمياه من أجل استجرار المياه في أوقات وصل الكهرباء، وإعادة تأهيل المرافق الصحية التي طالتها يد الإرهاب وتأمين مواصلات لنقل الطلاب خلال فترة الامتحانات.