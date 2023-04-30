 تسجيل 12 هزة خلال الـ 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، بقدر أقل من 3.6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، سجلت هزة أرضية شمال شرق حماة ب 8 كيلومترات عند الساعة1.07 بعد منتصف الليل بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لبنان شرق بيروت بـ 26 كيلومترا درجتها1.9.

وأضاف المركز: إنه تم رصد 4 هزات في لواء اسكندرون تراوحت بين2.2 و2.8 درجة، و 5 هزات في البر التركي بين 3 و3.5 درجات، وهزة في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 104 كيلومترات بقدر 6ر2 درجة على مقياس ريختر.