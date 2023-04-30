30-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

خبير أمريكي يحذر الولايات المتحدة من التورط في حرب مع الصين

محمد عباس

وقال ناي في حديث لصحيفة “Global Times”: “الخيار الوحيد للقضاء على بعضنا البعض أو أن نصبح تهديدا وجوديا هو التورط في الحرب”، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث كما كان عليه عام 1941، عندما هاجمت اليابان بيرل هاربور.

وأوضح: “التهديد يشبه إلى حد كبير ذلك الذي حدث في عام 1914 عندما اعتقدت الدول الأوروبية الكبرى أن جيوشها ستعود إلى أوطانها بحلول عيد الميلاد وأن كل شيء سيكون واضحا. وبدلا من ذلك اتضح أنها أصبحت متورطة في حرب استمرت 4 سنوات وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 ملايين شخص واختفاء 4 إمبراطوريات.

وتابع أن التهديد الوجودي هو أن واشنطن قد تخطئ بشكل خطير مثلما أخطأت أوروبا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى.

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