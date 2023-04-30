رئيس البرلمان الكوبي: الولايات المتحدة مسؤولة عن تأجيج الصراع في أوكرانيا

هافانا- سانا

أكّد رئيس الجمعية الوطنية في كوبا (البرلمان) خوان إستيبان لازو هيرنانديز أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الأزمة في أوكرانيا، وأنها تقف وراء تأجيج الصراع في هذا البلد، وتحاول من خلال الحملات الدعائية ووسائل الإعلام حرف اللوم وإلقاءه على عاتق روسيا.

وخلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الذي وصل أمس إلى هافانا في زيارة رسمية، جدّد لازو هيرنانديز كما نقلت وكالة تاس تأكيده إدانة كوبا للعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على روسيا، ومعارضتها سياسة عزل موسكو من خلال حملات إعلامية تحريضية.

وأشار لازو هيرنانديز إلى أن بلاده تدرك جيداً الآلية التي تعمل بها الإدارة الأمريكية، وهي الجاني الحقيقي والمسؤول عن أزمة أوكرانيا، مشدّداً في الوقت ذاته على رفض كوبا سياسة التوسّع التي يعتمدها حلف شمال الأطلسي “ناتو” قرب الحدود الروسية.

من جانبه أكّد فولودين خلال اللقاء أن الديناميكيات الحالية للعلاقات بين روسيا وكوبا اليوم يضمنها رئيسا البلدين في كثير من النواحي.

وقال فولودين: “من المهم للغاية أن تفعل البرلمانات في كلا البلدين كل ما هو ممكن، ليس فقط لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة، ولكن أيضاً من خلال أشكال جديدة وملئها بمحتوى محدّد، وفعل كل شيء لتطوير العلاقات وتقوية الصداقة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة وزيادة التجارة”.

ووصل وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة فولودين إلى كوبا في زيارة رسمية أمس السبت، ويعتزم النواب من البلدين مناقشة الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.

وكان فولودين دعا لازو هيرنانديز إلى قيادة وفد من البرلمان الكوبي، وزيارة روسيا الاتحادية خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي (روسيا وأمريكا اللاتينية) المقرّر عقده في الفترة من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول المقبلين.