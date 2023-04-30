30-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

طقس الغد.. زخّات مطرية متوقعة في عدد من المناطق

بشار المحمد

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية، أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، فيما يكون بارداً نسبياً خلال الليل، وخاصة على المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون صباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 20 / 8
المنطقة الجنوبية 22 / 7
المرتفعات الجبلية 11 / 3
المنطقة الوسطى 22 / 9
المنطقة الساحلية 19 / 13
المنطقة الشمالية 21 / 8
منطقة الجزيرة 24 / 11
المنطقة الشرقية 27 / 14
منطقة البادية 22 / 9

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