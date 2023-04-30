طلبة سورية في سلوفاكيا يجدّدون التضامن مع عمال الوطن

براتيسلافا – سانا

جدّد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقوفهم وتضامنهم مع عمال الوطن الأم سورية وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب والعدوان.

وفي بيان له اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي، أعرب الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع سلوفاكيا عن تقدير الطلبة وافتخارهم بنضال عمال الوطن وتضحياتهم التاريخية ضد المستعمر والعدوان الإرهابي والاقتصادي الذي يتعرّض له، مؤكداً أن العمال رديفو الجيش العربي السوري الذي يسطّر أبطاله ملاحم بطولية لدحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن، ومشدّداً على أن الطبقة العاملة تثبت على الدوام مواقفها الوطنية والقومية في تكامل واضح بين التضحية والواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة.

وشدّد البيان على أهمية الدفاع عن العمال وحقوقهم المشروعة التي تكفل عائلاتهم وتحمي حقوقهم النقابية المكتسبة، مشيراً إلى أهمية تضامن العمال العرب وتعزيز وحدتهم النقابية، والتحلي بالوعي لما يحاك ضد الوطن العربي من مشروعات تستهدف وجوده وحاضره ومستقبله والعمل من أجل أن تستعيد الأمة عزّتها وأمجادها، كما لفت إلى أن عيد العمال العالمي الذي يصادف الإثنين، يأتي في ظروف صعبة وأوضاع خطيرة تهدّد الأمة العربية نتيجة تفشّي الإرهاب، في سياق مؤامرة تستهدف تفتيتها واستقلالية قرارها وإخضاعها لداعمي الإرهاب، تمهيداً لفرض حلول يرفضها الشعب السوري وتخدم العدو الصهيوني.