فرع الجبهة باللاذقية يعقد اجتماعه.. وخطة الاستجابة للزلزال أبرز محاوره

اللاذقية – مروان حويجة

بحثت قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية في اللاذقية في اجتماعها الذي ترأسه الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس فرع الجبهة، وحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، واقع العمل الحزبي والجبهوي والخدمي والتنموي والأعمال المنفّذة في خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال في مجال الإغاثة والإيواء ومساعدة ودعم المتضرّرين.

الرفيق أمين الفرع، أكّد دور الكوادر الحزبية والجبهوية في المجتمع، ومتابعة القضايا التي تلامس المواطن والارتقاء المستمر بخطط وبرامج العمل الحزبي والجبهوي، وتعميق دوره في المحيط المجتمعي، مؤكداً ثقته بأن سورية تسير نحو وضعٍ أفضل ولا سيّما بعد التطوّرات المتسارعة التي يشهدها الواقع السياسي المحلي والإقليمي والدولي تجاهها، وما تحمله هذه التطوّرات في طيّاتها من دلالاتٍ إيجابية ستظهر آثارها جليةً على أرض الواقع، ومنوهاً بثبات سورية على المبادئ الوطنية المبنيّة على إنهاء حالة الاحتلال غير الشرعي لعددٍ من المناطق السورية، ووقف دعم الإرهاب من أي طرفٍ كان، كما أكّد أن الدولة تهيّئ جميع الظروف لعودة اللاجئين الذين هُجّروا من بيوتهم قسراً بفعل الإرهاب، وتدعوهم الآن أكثر من أي وقتٍ مضى للعودة إلى بيوتهم.

بدوره محافظ اللاذقية، قدّم شرحاً كاملاً حول ما قامت به المحافظة منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، مؤكداً أن الدعم الإغاثي لمتضرّري الزلزال مستمرّ حتى نهاية العام وفق خطة عمل الحكومة، كما أشار إلى أنه بعد إنشاء /٧/ مواقع للسكن المؤقت بمبادرة من دولة الإمارات الشقيقة فإن كل الجهود الآن منصبّة على تأمين أراضٍ من أملاك الدولة لبناء /١٠٠٠/ وحدة سكنية جديدة، كما نوّه بالمرسوم التشريعي رقم /٣/ المتضمّن منح إعفاءات خاصة بمتضرّري الزلزال، لافتاً إلى أن اللجان المختصة أنجزت تقييماً لقوائم أولية بأسماء المتضرّرين في الأبنية التي تحوز رخصاً وقرارات إفراز من الوحدات الإدارية، وأصبحت جاهزة لدى مديرية المصالح العقارية ودائرة السجل المؤقت في مجلس مدينة اللاذقية بهدف استفادة المستحقين من مزايا هذا المرسوم.

بدورهم الرفاق أعضاء قيادة فرع الجبهة، ناقشوا جملةً من القضايا المتعلقة بضرورة رفع تسعيرة القمح وتأمين المازوت تمهيداً لموسم الحصاد، إضافةً إلى تعديل نظام الأجور والرواتب ليتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن.

كذلك قدّم الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب، شرحاً مفصّلاً حول ما تم تنفيذه في كل مكتب، كلٌّ حسب اختصاصه ومجال عمله.