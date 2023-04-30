فولودين: العقوبات الغربية على موسكو جاءت بنتائج عكسية

موسكو- سانا

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الغربية التي فرضت عقوباتٍ على روسيا بحاجة للتفكير في مصالح مواطنيها الذين بدؤوا بالفعل يتلمّسون تداعيات قرارات واشنطن وبروكسل.

وقال فولودين في مقابلة تلفزيونية حسب وكالة نوفوستي: إن “الاقتصاد بدأ في الانهيار، والتضخّم يرتفع.. عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الأوروبيين، فإنهم يعانون من كل المصاعب المترتبة وتبعات قرارات واشنطن وبروكسل، حيث استقال عدد من الحكومات بالفعل خلال الفترة الماضية.. هناك أزمة، ببساطة تصل إلى ذروتها. وفي هذه الحالة، عليهم أن يستديروا ويتفهّموا مسؤولياتهم والتفكير أولاً وقبل كل شيء في مصالح مواطنيهم”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرّح سابقاً بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات المفروضة على روسيا قد وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مشدّداً على أن بلاده قادرة على حل جميع العقبات والمصاعب التي من الممكن أن تواجهها.

في سياق متصل، جدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، نيّة بلادها الردّ بشدّة على موضوع استيلاء السلطات البولندية على مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في برنامج فلاديمير سولوفيوف على قناة روسيا 1 التلفزيونية: ستتلقى سلطات وارسو الإجراءات المناسبة ردّاً على ذلك، وأضافت: هذا العمل بدأ، وهم اختاروا ونحن سنردّ.

وكانت السلطات الأمنية البولندية اقتحمت أمس مدرسة تابعة للسفارة الروسية بعدما كسرت البوابات الرئيسية، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا أن هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو.