مانشستر سيتي يهزم فولهام

ارتقى مانشستر سيتي مؤقتاً إلى صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على فولهام بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري البريميرليغ.

وتقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء، قبل أن يدرك البرازيلي كارلوس فينسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة الـ 15 وفي الدقيقة الـ 36 سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن أرسنال 75 نقطة صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة مجددا في حال فوزه على تشيلسي بعد غد، علماً أن مانشستر سيتي لديه مباراتان مؤجلتان مع فريقي وست هام يونايتد وبرايتون.