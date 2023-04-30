محامو الحسكة يعقدون مؤتمرهم.. وتأكيدٌ لأهمية الدور النقابي في مختلف الظروف

الحسكة – إسماعيل مطر

تركّزت مقترحات وتوصيات أعضاء نقابة المحامين بالحسكة خلال مؤتمرهم السنوي، الذي عُقد الأحد، في صالة النقابة على مكافحة الفساد في جميع مفاصل العمل الحكومي.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز التعاون مع السلطة القضائية، والعمل على انتقاء أكبر عدد ممكن من القضاة الجدد، ومتابعة تحصيل الحدّ الأدنى من الأتعاب من خلال الدعاوى القضائية، وتعديل الضرائب المفروضة على المحامين من مديرية المالية، وزيادة المبالغ المالية التي يقوم صندوق التكافل بمنحها للمحامين، والعمل على تحديث القوانين وتطويرها.

من جهته، محافظ الحسكة، الدكتور لؤي صيوح، أكّد أن مهنة المحاماة من المهن النبيلة الهادفة إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المحامون في إحقاق الحق، والعمل على تطبيق القوانين الناظمة.

وأشاد الرفيق المهندس تركي عزيز حسن، أمين فرع الحزب بالحسكة، بعمل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، التي تمارس دورها الريادي وتقف إلى جانب أعضائها في تحقيق العديد من المكاسب العمالية وتطبيق القانون، رغم ما نعيشه من ظروف صعبة ناجمة عن الإرهاب والحصار الظالم.