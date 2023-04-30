مواجهات واعتقالات في القدس والضفة واقتحامات للأقصى

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال . وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجراً ، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال مُعززة بالآليات العسكرية اقتحمت طولكرم ومخيمها، لكنها تفاجأت بتصدي مقاومين لها ما أدى إلى اشتباكات مُسلحة.