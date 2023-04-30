موسكو تفرض غرامة مالية على “ويكيبيديا”

موسكو – سانا

قرّر القضاء الروسي فرض غرامة مالية على الشركة المشغّلة لموقع “ويكيبيديا فاونديسن”، لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد وعدم حذفها معلوماتٍ مزيّفة عن الجيش الروسي.

وذكرت صحيفة فيستي الالكترونية الروسية أن “محكمة كالينين في تيومين الروسية” أقرّت في وقت سابق بأن بعض المعلومات المتعلقة بالجيش الروسي وأماكن وجود بعض قطعاته تعدّ معلوماتٍ محظورة من النشر على الإنترنت في روسيا، وطالبت المحكمة الروسية من خلال هيئة روسكومنداز بحذف مثل هذه المعلومات من موقع “ويكيبيديا”، إلا أن المؤسسة لم تمتثل للطلب الروسي، ما جعل المحكمة تقرّر أن المؤسسة مذنبة وتفرض عليها غرامة تقدّر بـ2 مليون روبل بموجب البند الثاني من المادة الخاصة المدرجة بقانون الجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي المتعلق بالمحتوى المحظور على الإنترنت.

من جهة ثانية، أعلنت روسيا عزمها على إطلاق عمل القناة “دون دونباس”، التي تبنيها في دونيتسك منذ شتاء العام الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن قسم البناء والإعمار في الوزارة تعهّد بتسليم المشروع في الوقت القريب، واصفة مشروع القناة المائية بأنه متميز، حيث يتم ملء أقسام القناة تحت ضغط عالٍ، بالإضافة إلى فحص جودة الوصلات واختبار معدات الضخ للتشغيل في أوضاع مختلفة.

ولفتت الوزارة إلى أن ملء أنظمة الهيكل الهيدروليكي للقناة أوشك على الانتهاء، وبعد ذلك سيتم إطلاق عمل القناة لإيصال المياه إلى مناطق دونيتسك المختلفة.