2-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

أهلي حلب والنواعير يفوزان على الوثبة والطليعة

بشار المحمد

فاز فريق أهلي حلب على الوثبة بنتيجة 109-82 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الثانية من إياب الدوري السوري بكرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الوثبة بواقع 24-23 نقطة، وتقدم أهلي حلب في باقي الأرباع بواقع 25-11 نقطة و 34-22 نقطة و 27-25 نقطة.

وشهدت صالة ناصح علواني في حماة فوزاً كبيراً للنواعير على الطليعة بنتيجة 110-56 نقطة حيث تمكن النواعير من السيطرة على المباراة بكامل أرباعها بواقع 30-15 نقطة و 24-16 نقطة و 23-17 و 33-8 نقاط.

وكانت المرحلة انطلقت أمس بفوز الوحدة على تشرين في اللقاء الذي أقيم في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بنتيجة 102-65 نقطة.

وفي المرحلة ذاتها يلتقي غداً الكرامة مع الحرية في صالة الحمدانية بحلب والجيش مع حطين في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

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