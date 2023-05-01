أهلي حلب والنواعير يفوزان على الوثبة والطليعة

وانتهى الربع الأول لمصلحة الوثبة بواقع 24-23 نقطة، وتقدم أهلي حلب في باقي الأرباع بواقع 25-11 نقطة و 34-22 نقطة و 27-25 نقطة.

وشهدت صالة ناصح علواني في حماة فوزاً كبيراً للنواعير على الطليعة بنتيجة 110-56 نقطة حيث تمكن النواعير من السيطرة على المباراة بكامل أرباعها بواقع 30-15 نقطة و 24-16 نقطة و 23-17 و 33-8 نقاط.

وكانت المرحلة انطلقت أمس بفوز الوحدة على تشرين في اللقاء الذي أقيم في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بنتيجة 102-65 نقطة.

وفي المرحلة ذاتها يلتقي غداً الكرامة مع الحرية في صالة الحمدانية بحلب والجيش مع حطين في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.