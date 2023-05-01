إنطلاق أعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق

عمان – سانا

انطلقت اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً. إلى ذلك، بحث الوزير المقداد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم العديد من القضايا الثنائية المشتركة. وحسب وكالة “بيترا”، تناول اللقاء الذي جرى قبيل اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في عمان العديد من القضايا الثنائية كأمن الحدود والمياه واللاجئين.

وفي وقتٍ سابق، وصل المقداد والوفد المرافق إلى مقر الاجتماع الوزاري في عمّان وكان في مقدمة المستقبلين وزير الخارجية الأردني.

وأفاد مراسل “سانا” أن الوزير المقداد وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده، الإثنين، وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها على تويتر: إن الدكتور المقداد سيشارك في الاجتماع، موضحةً أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وجمال نجيب مدير مكتب الوزير والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.