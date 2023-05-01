افتتاح مركز “عمالي” لمعالجة الحروق

القامشلي – كارولين خوكز

لم يخف رئيس اتحاد عمال الحسكة فهمي إيليو عجز الاتحاد عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة للعمال نتيجة عدم وجود ميزانية مالية في الاتحاد تمكنه من التعاقد مع أطباء بسبب ارتفاع أجور المعانية.

وأوضح رئيس الإتحاد أنه تم تخصيص جزء من المستوصف العمالي لافتتاح مركزاً لمعالجة الحروق، معرباً عن أمله في نجاح هذا المشروع الإنساني ليخدم المواطنين وهو المشروع الوحيد على مستوى محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية.

من جهته اعتبر رئيس جمعية الإخاء الخيرية في القامشلي الدكتور محمد شريف أن مشروع افتتاح مركز معالجة الحروق في المنطقة يأتي ضمن المبادرات الطبية والخيرية التي تقدمها الجمعية على مستوى المحافظة ليكون نواة عمل ومركز كبير للإسعافات الأولية فيما يخص حالات الحروق من خلال تزويده بكادر طبي، بالإضافة إلى تجهيز أقسام خاصة لهذا الغرض (غرفة للعزل ، مغاطس، حمامات للحروق) مع كافة المستلزمات الطبية الخاصة، والمعاينات المجانية.