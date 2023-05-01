الجو بارد ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

ويكون الجو ليلاً بارداً نسبياً ويحذر من حدوث الصقيع وخاصة على المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون صباحاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….