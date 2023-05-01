الحرس الثوري الإيراني يفكّك شبكة إرهابية

طهران – سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تفكيك شبكة “الشباب المحلي” الإرهابية والقبض على متزعميها بمدينة بابلسر في شمال البلاد.

وأفاد قائد فيلق القدس مصطفى بازوند في تصريح اليوم بأن هذه الشبكة ومنذ بداية أعمال الشغب الأخيرة في البلاد كانت تقوم بجمع المعلومات عبر التصوير وتسجيل مقاطع فيديو مزيفة، وإرسالها إلى وسائل الإعلام المعادية الناطقة بالفارسية، إضافة إلى استقطاب فئة الشباب واستغلالهم في تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وتقديم الوعود الكاذبة لهم كتسهيل اللجوء إلى دول أخرى وغيرها.

وأشار إلى أن قوات الحرس الثوري ومن خلال العمليات الاستخبارية ألقت القبض على متزعمي هذه الشبكة الذين تبين أنهم كانوا على تواصل دائم مع عملاء في الخارج، للتخطيط لعمليات معادية لإيران وإثارة الفتن في الداخل.