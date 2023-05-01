تنين بحري يضرب 115 بيتاً محمياً بطرطوس

طرطوس _ دارين حسن

أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة إلى خسائر في المحاصيل الزراعية لاسيما البيوت المحمية ومحصول التبغ، وأوضح رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية الزراعة بطرطوس د. حيدر شاهين أن أمطار الخير تساقطت بغزارة على مناطق وقرى المحافظة مترافقة مع حالة مناخية غير مستقرة أدت لظهور تنين بحري ضرب عدة قرى منها “وطى الساحل”و”طى المتن” و”الرويسة” ما ألحق أضراراً جسيمة بالبيوت المحمية، مبيناً تضرر /55/ بيتاً محمياً من البندورة والباذنجان، إذ تراوحت حجم الأضرار مابين 20 إلى80 %، كما ضرب تنين آخر سهل عكار، قرية البصيصة، وألحق أضراراً بالغة بحوالي 60 بيتاً ترواحت نسبة الضرر بين 55 إلى 60%.

وأشار شاهين إلى أن تساقط حبات البرد وبغزارة في مناطق الشيخ بدر تسبب في تضرر محصول التبغ، وتتابع لجان الصندوق حصرر الأضرار في مختلف المناطق المتضررة ليصار لاحقا إلى إعداد قوائم اسمية بالمزارعين.

وفي السياق أشار رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش إلى تضرر بعض محاصيل المزارعين، حيث ضرب البرد منطقتي القمصية بالكامل ونعمو الجرد بالقدموس ما ألحق خسائر كبيرة لمزارعي التبغ في تلك المنطقتين.

يشار إلى أن كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت أعلاها في منطقة القمصية إذ بلغت ٦٩،٥ ملم، في حين سجلت منطقة طرطوس أقل كمية للأمطار حيث بلغت ٦،٥ ملم.