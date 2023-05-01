صناعة البرمجيات الصينية تشهد نمواً قوياً

سجلت صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نمواً مطرداً في الإيرادات والأرباح خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات نقلتها وكالة شينخوا أن أرباح القطاع توسعت بنسبة 15.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليار يوان نحو 38.42 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول بينما نمت الإيرادات بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.44 تريليون يوان.

ووفقاً للبيانات فانه خلال الفترة المذكورة ازدادت الإيرادات من منتجات البرمجيات بمقدار 12.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 605.8 مليارات يوان وتوسعت الإيرادات من منتجات البرمجيات الصناعية بمقدار 59.5 مليار يوان، بزيادة قدرها 12.5 بالمئة على أساس سنوي.

كذلك أظهرت البيانات أن إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة قفزت بنسبة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الخدمات الفنية لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 4.8 بالمئة.