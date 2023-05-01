مجلس الشعب يهنّئ العمال السوريين في عيدهم

أكد مجلس الشعب أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال في رعاية ومتابعة حقوق الطبقة العاملة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

وفي بطاقة تهنئة وجهها إلى الاتحاد وكوادره العمالية والنقابية وإلى عموم العمال السوريين بمناسبة عيد العمال العالمي، أشار المجلس إلى مساهمة الاتحاد الفعالة في متابعة دورة العمل والإنتاج، وزيادة وتائر النشاط الاقتصادي بمختلف فروعه كحامل أساسي في عملية النمو والتنمية المستدامة، وبما يضمن المشاركة الفاعلة مع باقي قطاعات الشعب في متابعة وتعزيز مسيرة إعادة البناء والإعمار في سورية.