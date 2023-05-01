وزير الخارجية التونسي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع سورية تصبّ بمصلحة البلدين

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار: إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وتونس تعني العودة إلى وضع طبيعي، مشدداً على أن ذلك يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

ولفت عمار في حوار مع وكالة الأنباء التونسية “وات” إلى أن من بين أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي قيس سعيد عندما تم تعيينه في منصبه كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسورية، مشدداً على أن “سورية دولة شقيقة تجمعنا بها علاقات متينة وقوية، ويتمتع التونسيون بمكانة خاصة عند السوريين”.

وأشار الوزير التونسي إلى أن سفير بلاده الجديد في سورية تسلم أوراق اعتماده، ومن جانبها ستعين سورية في وقت قريب جداً سفيراً جديداً لها في تونس، مؤكداً أنه من الضروري المحافظة على المصالح المشتركة للبلدين وتوسيع مجالاتها.

ووصف عمار الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى تونس بأنها تاريخية، لافتاً إلى أن بلاده “لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومستقبل السوريين شأن سوري بحت”.

وكان الرئيس التونسي عين قبل أيام محمد المهذبي سفيراً فوق العادة لتونس في سورية.