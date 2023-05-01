استشهاد فلسطيني وإصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

الأرض المحتلة – سانا

تتابع حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرّفة إجراءاتها الاستفزازية والعدائية ضدّ الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي ومنظماته المرتهنة للإدارة “الصهيوأطلسية”، فقد استشهد اليوم شابٌ فلسطيني، إضافة لوقوع إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق بالضفة الغربية، كما توغلت قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة المحاصر، وأُصيب فلسطيني واعتُقل اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، في وقت جدّد فيه عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

وفي السياق، استشهد فلسطيني، وأصيب واعتقل آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، حيث اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الفتى جبريل اللدعة، 17 عاماً، برصاصة في الرأس، وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة، كما قامت باعتقال ثلاثة شبان، وداهمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم وعدة مناطق في بيت جالا، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين حالة أحدهما حرجة، كما قامت باعتقال اثنين آخرين، واعتدت على مستشفى بيت جالا وأطلقت قنابل الغاز السام في ساحاته، ما أدى لإصابة عدد من الكوادر الطبية والمرضى ومرافقيهم بحالات اختناق، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قريوت في نابلس وطمون في طوباس والزبابدة في جنين ومنطقة باب الدير في بيت لحم، واعتقلت أحد عشر فلسطينياً.