استشهاد فلسطيني وإصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية
الأرض المحتلة – سانا
تتابع حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرّفة إجراءاتها الاستفزازية والعدائية ضدّ الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي ومنظماته المرتهنة للإدارة “الصهيوأطلسية”، فقد استشهد اليوم شابٌ فلسطيني، إضافة لوقوع إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق بالضفة الغربية، كما توغلت قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة المحاصر، وأُصيب فلسطيني واعتُقل اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، في وقت جدّد فيه عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك
وفي السياق، استشهد فلسطيني، وأصيب واعتقل آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة، حيث اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الفتى جبريل اللدعة، 17 عاماً، برصاصة في الرأس، وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة، كما قامت باعتقال ثلاثة شبان، وداهمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم وعدة مناطق في بيت جالا، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين حالة أحدهما حرجة، كما قامت باعتقال اثنين آخرين، واعتدت على مستشفى بيت جالا وأطلقت قنابل الغاز السام في ساحاته، ما أدى لإصابة عدد من الكوادر الطبية والمرضى ومرافقيهم بحالات اختناق، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قريوت في نابلس وطمون في طوباس والزبابدة في جنين ومنطقة باب الدير في بيت لحم، واعتقلت أحد عشر فلسطينياً.
إلى ذلك، توغلت قوات الاحتلال في مساحات من أراضي الفلسطينيين، جنوب قطاع غزة المحاصر، إذ قامت أربع جرافات وعدة آليات عسكرية للاحتلال بالتوغل في بلدة خزاعة جنوب القطاع، وجرفت أراضي زراعية.
ويستهدف الاحتلال أراضي الفلسطينيين الزراعية في القطاع بالقصف والتجريف ورش المبيدات السامة وإطلاق النار شبه اليومي على المزارعين لحرمانهم من مصدر رزقهم والتضييق عليهم في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه على القطاع منذ أعوام.
في الأثناء، أُصيب فلسطيني واعتقل آخران اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة، فاقتحمت القوات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وأطلقت الرصاص اتجاه فلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما اعتقلت فلسطينياً في المخيم بعد تفتيش منزله، وآخر في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة.
من جهتهم، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد.
ويشهد المسجد الأقصى يومياً اقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه.
سياسياً، فقد أدانت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عدوان الاحتلال على مستشفى بيت جالا، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي ينص القانون الدولي على حمايتها.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا بالضفة الغربية، مدينة في بيان نقلته وكالة “وفا” جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا والتي كان أحدثها استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة 17 عاماً، وإصابة آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحويل أقواله إلى أفعال، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.