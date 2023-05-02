أجنحة الشام تسيّر رحلتين مجاناً لإجلاء الرعايا السوريين من السودان

دمشق-سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسييرها رحلتين جويتين مجاناً إلى مطار بورتسودان، لإجلاء الرعايا السوريين العالقين هناك.

وقالت الشركة في بيان: إنه عملاً بتوجيهات من الدولة السورية، قامت الشركة اليوم الـ 2 من أيار بتسيير رحلة جوية إلى مطار بورتسودان، على أن يتم تسيير الرحلة الثانية غداً الأربعاء الـ 3 من أيار، مبينة أنه سيتبع هاتين الرحلتين رحلات أخرى أيضاً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الرحلات تأتي ضمن سياستها الهادفة للوقوف إلى جانب السوريين في كل مكان، وتقديم كل الإمكانيات لتأمين سلامتهم وعودتهم بأمان لوطنهم الأم سورية.