البيطريون يطالبون بإحداث مسلخ في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

استأثرت قضية إحداث مسلخ بلدي في ريف القنيطرة الجنوبي، وعدم وجود طبيب بيطري مقيم في المسلخ الفني بخان أرنبة بحوارات مؤتمر الأطباء البيطريين في القنيطرة حيث تركزت المطالبات على ضرورة الإشراف الصحي على عملية ذبح المواشي بالمسلخ بعد التأكد من أنها غير مريضة أو نافقة، ودمغ الذبائح بخاتم المسلخ، ومعاقبة كل جزّار يبيع اللحوم غير معروفة المنشأ، وغير مجازة بخاتم المسلخ الفني.

كما طالب أعضاء المؤتمر بضرورة إنشاء مسلخ للدواجن بالمحافظة بإشراف طبيب بيطري معتمد من النقابة، وتسوية أوضاع المداجن المخالفة غير المراخصة، وإلزام جميع المداجن بالتعاقد مع طبيب بيطري للإشراف على المدجنة، وإلزام المدجنة بحرق الطيور النافقة وطمرها فنياً خوفاً من قيام ضعاف النفوس الجشعين من بيعها بعد غسلها ومعالجتها وتنكيهها بمطاعم الشاورما.

وطالبت الطروحات أيضاً بمعالجة ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، وضرورة تأطير عمل المراقب البيطري قانونياً، ومعالجة نقص الأطباء البيطريين بالوحدات الارشادية، والسعي لتعيين الأطباء البيطريين من المنتسبين لفرع النقابة بالقنيطرة من غير العاملين بالدولة في وزارات: الزراعة والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والبيئة والصحة والسياحة، وتفعيل دائرة الرقابة الصحية بالمحافظة.

كما طالب الأعضاء بضرورة الاهتمام بتفعيل مخابر الدواجن ومراكز الأبحاث بالقطر، ومتابعة الوضع الصحي للدواجن، وعدم ذبح الأبقار والأغنام خاصة الإناث منها الإ بموجب تقرير طبي نظامي موقع من طبيب بيطري مصدق أصولاً من نقابة الأطباء البيطريين، وضرورة الإشراف الصحي البيطري على معامل تصنيع اللحوم والألبان بأنواعها، وتفعيل دور الأطباء البيطريين في مشروع تطوير الثروة الحيوانية، وإحداث وحدات بيطرية متنقلة للقيام بحملات التحصين الوقائي بالشكل الأمثل، وتأمين أدوية بيطرية للمعالجات الجماعية المجانية للثروة الحيوانية، وإحداث معهد تقاني للطب البيطري في المحافظة.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران شدّد على أهمية تطوير التعاون بين مديرية الزراعة ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية والمحفاظة عليها، وتوفير المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التكامل في عمل الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، داعياً الفلاحين ومديرية الزراعة والمهندسين الزراعيين إلى التعاون مع البحوث الزراعية لإجراء البحوث اللازمة لزراعة المحاصيل الزراعية العلفية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

نقيب الاطباء البيطرين الدكتور إياد سويدان بيّن أنه تمّ التواصل مع وزارة الزراعة لتحسين فاعلية لقاح الانتروتوكسيما، لكن استخدام اللقاح والدواء يعود للمربي نفسه، مشدداً على أن الأيام الحقلية فرصة لمراقبة الأدوية البيطرية ومدى فعاليتها.

وأوضح سويدان أن المراقب البيطري يجب أن يعمل تحت إشراف الطبيب البيطري ضمن عقد عمل أصولي بالقطاع الخاص.