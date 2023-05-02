أمطار نيسان أنقذت محصولي القمح والشعير في حماة

حماة – رحاب رجب

أكد مدير زراعة حماة أشرف باكير لـ”البعث” أن الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير جيدة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة منذ بدء العام وحتى الآن، وكانت بمثابة إنقاذ كامل للمحاصيل الزراعية، وجاءت في وقت مفصلي لجهة إتمام الإنبات وتثبيت العقد الحبية، وأن الحالة اليوم للمحاصيل جيدة وتنبئ بإنتاجية جيدة، كما تجاوز محصول الشعير المرحلة الصعبة، حيث ساهمت الهطولات خلال شهر نيسان في إحياء كلّ المحاصيل وضمان وضعها الإنتاجي كما يجب، وجاءت بالوقت المناسب محققة ريات مطلوبة للمحاصيل، وسينعكس ذلك أيضاً على المحاصيل الصيفية بعد الريات للمساحات المخصّصة للزراعة الصيفية، ورفد السدود والسدات بوارد مائي جيد عزّز من المناسيب الموجودة فيها.

وأشار مدير زراعة حماة إلى أن اللجان الفنية ولجان الرصد والتقصي تراقب واقع المحاصيل يومياً ولم تسجّل سوى ملاحظات بسيطة، ولا أثر لحشرة السونة التي تصيب محصول القمح وتتمّ المعالجات للحالات التي قد تحصل مباشرة للحفاظ على الإنتاجية المتوقعة والجيدة، وما يتعلق بفأر الحقل تمّ تسجيل بعض الحالات وتتابع اللجان معالجة ذلك، وتم إبلاغ الوحدات الإرشادية بوجود المبيدات القاتلة لفأر الحقل وإعلام الفلاحين للتعامل معه في حقولهم.

يُذكر أن المساحة المزروعة بالقمح هي ٢٦ ألف هكتار بالقمح المروي و٢٠ ألف هكتار قمح بعل و٨٦ ألف هكتار شعير بين مروي وبعل.