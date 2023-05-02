أهلي حلب في مواجهة الطليعة بحثاً عن الفوز في الدوري الممتاز

حلب- محمود جنيد

بعد تعادله الخاسر على أرضه مع جبلة في اللحظات القاتلة في الجولة الماضية للدوري الممتاز لكرة القدم، ينتظر فريق رجال أهلي حلب تحدّ صعب وهو يواجه مضيفه الطليعة عند الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب حماة البلدي ضمن الجولة السابعة عشرة.

الأهلي صاحب المركز الثاني على سلم ترتيب فرق الدوري بتسع وعشرين نقطة على بعد نقطة واحدة من المتصدّر الفتوة، سيواجه منافساً مهدّداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى، إذ يقبع الطليعة بالمركز التاسع بعشر نقاط وتفصله نقطة واحدة عن قاع الترتيب الذي يتواجد فيه فريق حطين وهو يلعب على أرضه التي لم يذق طعم الفوز عليها طوال الموسم، أي أن إعصار العاصي قد يستيقظ ويهبّ بقوة في محاولة للهروب من دائرة المؤخرة، ما يصعّب المهمة على الأهلي الذي يحتاج للفوز لمواصلة الضغط على المنافسين المباشرين والتشبّث بحظوظ الفوز باللقب حتى النهاية وهو ما وعد به مدرّبه حسين عفش.

الدعمُ التحفيزي بشقيه المادي والمعنوي، كان سمة مشتركة للفريقين قبل مواجهة اليوم، فجمهور الأهلي وخلال لقاء فريقهم مع الوثبة ضمن دوري سلة الرجال، هتف للاعبي وكادر فريق كرة القدم، فضلاً عن المكافأة الموعودة من قبل الإدارة في حال العودة بنقاط الفوز من حماة على حساب الطليعة.

بدوره رئيس مجلس إدارة الطليعة السابق خالد زكية حضر مران الفريق الأخير قبل لقاء اليوم ووعد بمكافأة مجزية للاعبين في حال تحقيق الفوز.

مساعد مدرّب أهلي حلب عبادة السيد أكد لـ”البعث” أن الفريق طوى صفحة التعادل المخيب أمام جبلة في وقت كان فيه الفريق قريباً جداً من الفوز، مضيفاً أن الجميع يعي صعوبة المهمّة أمام فريق يلعب المباراة كنهائي بطولة كونه مهدداً بالهبوط.

وبيّن السيد أن الأهلي استعدّ بشكل جيد للمواجهة التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز، في وقت لم يعد فيه أي مجال للتفريط بأي نقطة إذا أراد مواصلة الزحف نحو اللقب، وفي ظل منافسة شرسة في دائرة المقدمة.