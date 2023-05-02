2-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

استشهاد عسكري وخروج مطار حلب عن الخدمة إثرَ عدوانٍ إسرائيلي

بشار المحمد

حلب-سانا

استشهد عسكري وأُصيب سبعة آخرون من بينهم مدنيين اثنين، نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب، وأدّى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء الإثنين نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب”، مضيفاً: إن العدوان “أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.

اقرأ أيضاً

مطلب الأتمتة والتشبيك..!

hassan

مع ميوعة الدلالات واستمرار الأزمات.. هل كانت الثّقافة رفاهية وتغريراً وكذباً؟

جمان بركات

“آثار درعا” تتابع رخص وترميم مساجد وكنائس

علي حسون