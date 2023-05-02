استشهاد عسكري وخروج مطار حلب عن الخدمة إثرَ عدوانٍ إسرائيلي

استشهد عسكري وأُصيب سبعة آخرون من بينهم مدنيين اثنين، نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب، وأدّى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء الإثنين نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب”، مضيفاً: إن العدوان “أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.