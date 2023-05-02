الأسير خضر عدنان شهيداً بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام

الأرض المحتلة – تقارير

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي، صباح الثلاثاء، استشهاد القائد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً,

وقالت حركة الجهاد: “في مسيرتنا الطويلة نحو القدس، سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين. القائد المجاهد خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضاً لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم”.

وأكدت أنّ “شهادة القائد خضر عدنان ستكون مدرسة لأجيال من الرجال الشجعان”، وأنّ “قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر من دون رد، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات”.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنّ “خضر عدنان وُجد فجر اليوم غائباً عن الوعي في زنزانته في معتقل نيتسان”. وقالت أنّ استشهاد عدنان يمكن أن يقود إلى “تصعيد”، مشيرةً إلى وجود “تهديدات متوقعة من الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وغزة”.

وزعمت أنّ “القصف من غزة فجر اليوم رُبط بموت خضر عدنان”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ “3 صواريخ أُطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في غلاف غزة”. وفي إثر ذلك، ألغى الاحتلال المناورة العسكرية التي كانت مقررة في غلاف غزة اليوم.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية واعد للأسرى بأنّ “توتراً شديداً يسود معتقل عوفر، حيث أعلن الأسرى التصعيد والاستنفار”، وذكرت أنّ “أحد الأسرى في سجن عوفر قام برش الزيت المغلي على وجه أحد السجانين”.

ويرفع استشهاد الأسير القائد خضر عدنان عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيداً.

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين: “لا تعويل على المؤسّسات الدولية التي تدّعي مناصرة حقوق الإنسان؛ فعلى مدار 86 يوماً من إضراب الشهيد عدنان، لم تكلف نفسها ببيان صحافي واحد، عدا عن موقف، ولو كان خجولاً”.

وأضاف أنّ “الأسير خضر عدنان خطّ بإضرابه عن الطعام أسمى معركة للدفاع عن حقه في الحرية”، وأنّ “الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى في السجون الصهيونية، وتسبب باستشهاد عدنان الذي يعد دليلاً آخر على جريمة الاحتلال المستمرة بحق الأسرى”.

من جهتها، قالت وزارة الأسرى والمحررين: “لا نستبعد أن يكون الأسير الشهيد خضر عدنان قد تعرض لعملية تغذية قسرية، وخصوصاً أن النيابة العسكرية الصهيونية هددت بذلك أكثر من مرة أمام المحكمة”.

وأفادت بأنّ توتراً شديداً يسود السجون كافة، وأن ثمة غضباً عارماً بين صفوف الأسرى بعد استشهاد عدنان، وطالبت بتسليم فوري لجثمانه بشكل يليق بتاريخه.

وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إنّ “الشهيد الأسير خضر عدنان استشهد وهو مُكبل بحقد الاحتلال وحكومة الإرهابي نتنياهو وبن غفير”، مضيفاً: “على حكومة الاحتلال تحمّل تبعات جريمة الاغتيال المتعمدة التي نفذتها إدارة السجون الصهيونية بحقِ عدنان”.

وأضاف أنّ “الأسير البطل الذي لطالما نادى بالوحدة الوطنية التي علينا التمسك بها في مواجهة هذا العدو المجرم. ورغم جرائم الاحتلال، فالعالم صامت أمامها، ما يشجعه على ارتكاب المزيد منها”.

وقال: “نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها التصدي والصمود في السجون، والصراع بات في محطة جديدة هي التحرر، مهما كان الثمن”، وتابع: “الأسرى انتصروا بوحدتهم. لذا، علينا التمسك بوحدتنا التي بها ننتصر”.

وشدد على ضرورة استمرار الفعاليات الداعمة للأسرى، وقال: “على مقاومتنا وفصائلنا مواصلة العمل لإطلاق أسرانا”.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقالت إنّ “هذه الجريمة هي عملية اغتيال لمناضل كان من أبرز الأسرى الذين فجّروا معارك الإضراب عن الطعام”.

ودعت الجبهة إلى “الغضب والتصعيد في وجه الاحتلال ومستوطنيه وفتح كل مساحات الاشتباك على امتداد فلسطين”.

بدوره، حمّل الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي “حكومة الاحتلال المجرم الفاشية مسؤولية اغتيال المناضل الباسل خضر عدنان”. وقال إنّ “اغتيال خضر عدنان جريمة متعمدة نفذتها سلطات الاحتلال”.

يأتي استشهاد خضر عدنان بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن عوفر الإفراج عنه، على الرغم من حالته الصحية التي وصلت إلى مرحلة حرجة جداً في حينها.

يُشار إلى أنّ هذا الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه عدنان حتى استشهاد هو أطول إضراب خاضه على مدار سنوات اعتقاله الماضية، التي خاض فيها 4 إضرابات سابقة.

واعتقلت قوات الاحتلال خضر عدنان في 5 شباط الماضي، بعد دهم منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وكان عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في معتقلات الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري.