الشعب الحزبية في المحافظات تواصل عقد مؤتمراتها.. الهلال: الاهتمام بالأمور التنظيمية والفكرية يعكس الحيوية الحزبية

البعث – محافظات

تواصل الفرق الحزبية في المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا السياسية والحزبية والخدمية.

ففي ريف دمشق، وبحضور الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هلال الهلال عقدت شعبة يبرود مؤتمرها السنوي.

بداية نقل الرفيق الهلال إلى المؤتمرين ومن خلالهم الى أبناء منطقة يبرود تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب.

وقدّم الرفيق الهلال عرضا سياسياً موجزاً أوضح فيه المجريات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، والتحركات السياسية الأخيرة لعودة العلاقات السورية العربية، مؤكداً ثبات الموقف السوري ووضوحه.

وعن عقد المؤتمرات أوضح المهندس الهلال أن هذه المؤتمرات هي محطات لمراجعة جهد عام كامل وهي وقفة لتصويب الأداء الحزبي وفق المعطيات المستجدة، منوهاً بالاهتمام في الأمور التنظيمية والفكرية، ما يعكس الحيوية البعثية، وموضحاً أن سلوكية البعثي ليست حكراً عليه وحده بل يجب أن يكون مثالاً يحتذى للآخرين ليكون مفهوم البعث ناصعاً.

الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي قدم ملاحظاته على تقرير الشعبة المقدم لمؤتمرها.

الرفيق رضوان إبراهيم أمين فرع ريف دمشق للحزب أكد على أهمية ترميم مقرات الفرق الحزبية المدمرة بفعل الإرهاب، مشيراً إلى أن الحزب والمجتمع المدني والمغتربين في يبرود يعملون بشكل كبير، ما يعكس صورة مشرقة ليبرود وتعاضد المواطنين فيها، ومنوهاً بأهمية النقاشات التي تعكس سلامة العمل المجتمعي والحزبي.

الرفيق صفوان أبو سعدى، محافظ الريف، أجاب على عدة نقاط حيث أكد على أهمية تطبيق القانون وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع مخالفات البناء، منوهاً بأنه لا تساهل بهذا الخصوص، كما لفت إلى موضوع منع التعدي على الاملاك، والقانون رقم ٣ لإزالة الأنقاض، مشيراً إلى أنه يتم العمل بدقة بهذا الخصوص.

إلى ذلك قد ناقش الرفاق الحضور عدة مواضيع تتعلق بالعمل التنظيمي والفكري للحزب، وتنشيط الحالة الحزبية.

وكان قد تم طرح عدة أمور خدمية تهم منطقة يبرود، أجاب عليها الرفاق المدراء الفرعيون في ريف دمشق.

واختتم المؤتمر ببرقية عهد وولاء للرفيق الأمين العام الرئيس الأسد.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من أسر الشهداء في يبرود.

وفي حلب (معن الغادري)، تواصل الشعب الحزبية في فرعي المدينة والجامعة بحلب عقد مؤتمراتها السنوية، ومناقشة مجمل القضايا التنظيمية والفكرية والسياسية والتعليمية والاقتصادية والخدمية والمعيشية.

فقد عقدت شعبة اعزاز مؤتمرها في مدينة نبل، والتربية الثانية، على مدرج الفرع، والأخضر العربي في رحاب الجامعة، وذلك بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع.

وتركزت المداخلات حول تنشيط الاجتماعات الحزبية، والجانب الفكري والثقافي، ورفد الشعب الحزبية والفرق بأجهزة الحواسب ، وتحسين الواقع الخدمي في الريف وشبكة المواصلات، إضافةً إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة حصص المحافظة من المحروقات، وتحسين مستوى الرواتب، ورفع سقف الحوافز والتعويضات، وعدد من القضايا الخدمية المتفرقة.

وبين الرفيق الشوفي أن المؤتمرات السنوية تكسب الجهاز الحزبي الحيوية والتفاعل المباشر والتجدّد من خلال مناقشة واقع العمل وتطويره، داعياً إلى خلق حالة من النقاش المستمر، وإطلاق المبادرات بما يسهم في تطوير آليات العمل، مشيراً إلى أن سورية اليوم تعيش مرحلة التجدد بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في جميع المجالات بفضل تلاحم أبناء الوطن الشرفاء مع الجيش العربي السوري الباسل، خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، صانع النصر وحامي الوطن.

ونوه الرفيق الشوفي بأن الحراك السياسي الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي جوهره وأساسه صمود سورية ومواقفها المشرفة تجاه جميع القضايا، ما يُؤسس إلى انتصاراتٍ قادمة، وتحسن ملحوظ على جميع الصعد.

ودعا الرفيق الشوفي إلى العمل بروح الفريق الواحد وزجّ كل الامكانات والطاقات لدفع عمليات الإنتاج وتحقيق التنمية بهدف كسر الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري، وإنجاح مشروع إعادة بناء سورية المتجدّدة.

بدورهما الرفيقان أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، والدكتور ابراهيم الحديد أمين فرع جامعة حلب للحزب، أكدا على أهمية أن يكون التقييم موضوعياً وشفافاً، مشددين على ضرورة أن يتحلى الرفيق البعثي بسلوك وقيم حزبنا العظيم، وأن يكون منتجاً وفاعلاً في المجتمع، وبما يخدم مسيرة التطوير والنهوض.

الرفيق زياد صباغ عضو لجنة التفتيش الحزبية أبدى بدوره بعض الملاحظات على التقارير المقدمة بعد مناقشتها.

من ناحيتهم، استعرض الرفاق أمناء الشعب الحزبية واقع العمل الحزبي والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل، كما أجاب الرفاق أعضاء قيادة فرعي المدينة والجامعة المشرفين على المؤتمرات على بعض الاستفسارات والتساؤلات، مؤكدين أن كل ما تم طرحه سيكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب.

تصوير – يوسف نو