الصين تستعد لإرسال مركبة فضائية جديدة إلى محطتها المدارية

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “الصين تستعد لإرسال مركبة الشحن Tianzhou-6 نحو محطتها المدارية في النصف الأول من ايار الجاري، لتكون هذه الرحلة أول رحلة لمركبة شحن فضائية نحو المحطة منذ تشغيلها رسميا في كانون الاول 2022”.

وستحمل المركبة المذكورة إلى المحطة 70 كلغ من الفواكه الطازجة والأغذية والمياه ومعدات الاختبار العلمي والعديد من المواد والأشياء الضرورية لتواجد الرواد هناك كما ستنقل إلى هناك كمية من الزينون الذي يستخدم كوقود احتياطي لمنظومات الدفع الكهربائي في المحطة.

ويبلغ طول المركبة نحو 10.6 م ووزنها 13.5 طن ويمكنها نقل 7.4 طن من البضائع والحمولات إلى مدارات الأرض.