الطيران الروسي يقصف مراكز تجمّع للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

موسكو- سانا

استهدف طيران قوات مجموعة (المركز) الروسية نقاط إسناد ومراكز تجمّع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، محقّقاً إصاباتٍ مباشرة فيها.

وقال رئيس المركز الصحفي للمجموعة ألكسندر سافتشوك في بيان نقلته سبوتنيك: إن “قوات المجموعة حقّقت خلال اليوم الماضي إصاباتٍ نارية مباشرة بنحو 170 هدفاً، منها أكثر من 120 في مناطق تتركّز فيها القوة البشرية والمعدات القتالية للقوات الأوكرانية”، مشيراً إلى أن هذه الضربات أوقعت خسائر فادحة في صفوف قوات العدو.

من جهته، أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات (الجنوب) الروسية فاديم أستافييف أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للمجموعة استهدفت قاطرة تحمل ذخائر للمسلحين الأوكرانيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك.

وأوضح أستافييف أنه “تم استهداف محطة تفريغ على خط السكك الحديدية في كراماتورسك، باستخدام قذائف صاروخية من راجمات (تورنادو إس)، وتم تدمير قاطرة محمّلة بالذخيرة”، مشيراً إلى أن وحدات الصواريخ قامت أيضاً بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية نفّذت عملياتٍ مكثفة على طول خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيراً إلى أن خسائر الجانب الأوكراني الشهر الماضي بلغت أكثر من 15 ألف شخص.

ووفق وكالة سبوتنيك، قال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: “تكثف القوات المسلحة الروسية نشاطها على طول خط التماس بأكمله، وعلى الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة، فخلال الشهر الماضي وحده فقد أكثر من 15 ألف شخص”.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت الشهر الماضي 430 دبابة ومدرّعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات مقاتلة، وتم تدمير 18 راجمة و225 مدفعية ميدانية وهاون، مشدّداً على أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على الأسلحة التي يزوّد الغرب القوات الأوكرانية بها.

من جهة ثانية، أكّدت وسائل إعلام كندية وأمريكية مقتل ثلاثة من المرتزقة الأجانب خلال المعارك الدائرة في منطقة أرتيموفسك “باخموت” بين قوات نظام كييف والقوات الروسية.

وأعلنت قناة “سي إن إن” الأمريكية أن عسكرياً أمريكياً سابقاً في قوات المارينز تم الإبلاغ عن مقتله في الـ19 من نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه وفق عائلته غادر الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2022 للمشاركة في الحرب في أوكرانيا وبقي هناك بعد انتهاء عقده في آذار من هذا العام.

كذلك كشف تقرير لشبكة “سي بي سي” الكندية عن مقتل عسكريين اثنين سابقين في القوات المسلحة الكندية، ونقل التقرير عن قائد فيلق المرتزقة الأجانب في أوكرانيا قوله: إن “كايل بورتر وكول زيلينكو قُتلا مع ثلاثة جنود أوكرانيين خلال مهمّة في أرتيموفسك”.

وكانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرّحت في تشرين الثاني الماضي بأن “أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، أغلبهم من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا”، مؤكدة حينها أنه “تم القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي مع عودة العدد نفسه إلى بلدانهم”.