القضاء على 495 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً وإسقاط 3 مقاتلات

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 495 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً أجنبياً، وأسقطت ثلاث مقاتلات حربية أوكرانية، ودمّرت عدداً من الآليات والمعدات العسكرية خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

ففي اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو في هذا المحور ما يصل إلى 60 جندياً، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات ومدفع هاوتزر ومدفع غفوزديكا، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة خاركوف.

وفي اتجاه كراسنوليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عدداً من الأهداف في وحدات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وبلغت خسائر قوات كييف في هذا المحور أكثر من 65 جندياً، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين ومركبتين ومدفع هاوتزر، وكذلك مستودع ذخيرة للواء رقم 81 المحمول جواً التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه دونيتسك، هاجمت مفارز الهجوم الروسية من خلال عملياتها النشطة مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك “باخموت”، وتم تنفيذ 7 طلعات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أتمّت وحدات المدفعية 74 مهمة لإطلاق النار، موقعة أكثر من 290 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، وتم تدمير دبابة واحدة، و4 مدرعات قتالية، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر.

أما في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقد ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية خسائر تقدّر بـ50 جندياً، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين و4 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر.

وفي اتجاه خيرسون، تمّت تصفية ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 124 في منطقة خيرسون.

ووفق البيان ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية أضراراً بـ92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة، كما أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو29، الأولى في جمهورية دونيتسك الشعبية، والثانية في منطقة خيرسون، وكذلك مقاتلة من طراز سو24 في منطقة خيرسون، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من راجمات هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار من نوع هارم، وتم تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 416 طائرة، و230 مروحية، و3919 طائرة دون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8938 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و1095 راجمة صواريخ متعددة، و4709 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون و9911 مركبة عسكرية خاصة.