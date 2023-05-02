تحويل المنحة المالية لجرحى القوات الرديفة في موعد أقصاه 20 الجاري

دمشق – سانا

أعلن مشروع “جريح الوطن” أن تحويل المنحة المالية لجرحى القوات الرديفة، الذين لم يتقاضوها سيكون في موعد أقصاه 20 الشهر الجاري.

وأوضح المشروع في منشور له عبر “فيسبوك” أنه يتابع مع الجهات المسؤولة العمل على تحويل المنحة المالية للجرحى والبالغة 150 ألف ليرة سورية.

وكان صندوق الشهداء والجرحى قرّر في الـ15 من الشهر الماضي صرف منحة مالية قيمتها 150 ألف ليرة سورية لمرة واحدة، تشمل جميع جرحى القوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق، المنضمّين إلى مشروع جريح الوطن.