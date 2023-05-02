2-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

حزب الله: استشهاد الأسير عدنان يكشف حجم مأساة الأسرى بسجون العدو

طلال الزعبي

بيروت- سانا

أكّد حزب الله في لبنان أن استشهاد الأسير خضر عدنان اليوم يكشف مجدّداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي، وتعرّضهم لأشدّ أنواع التنكيل والإرهاب.‏

وقدّم الحزب في بيان تلقّت “سانا” نسخة منه أحرّ التعازي والتبريكات باستشهاد عدنان الذي قضى صباح اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدّي لممارسات العدو التعسفية طوال أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.

وطالب الحزب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏المعتقلات الصهيونية، معرباً عن دعمه لكل الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين ردّاً على جرائم الاحتلال، ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه.

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