حزب الله: استشهاد الأسير عدنان يكشف حجم مأساة الأسرى بسجون العدو
بيروت- سانا
أكّد حزب الله في لبنان أن استشهاد الأسير خضر عدنان اليوم يكشف مجدّداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون العدو الإسرائيلي، وتعرّضهم لأشدّ أنواع التنكيل والإرهاب.
وقدّم الحزب في بيان تلقّت “سانا” نسخة منه أحرّ التعازي والتبريكات باستشهاد عدنان الذي قضى صباح اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدّي لممارسات العدو التعسفية طوال أكثر من ثماني سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.
وطالب الحزب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في المعتقلات الصهيونية، معرباً عن دعمه لكل الخطوات التي تقوم بها حركات المقاومة في فلسطين ردّاً على جرائم الاحتلال، ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه.