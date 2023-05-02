خارجية جنوب السودان: الأطراف السودانية وافقت على هدنة لمدة أسبوع

جوبا – موسكو – سانا

أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان عن موافقة الأطراف السودانية على هدنة لمدة أسبوع، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها في بيان: “اتفق رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام في الفترة من الـ4 إلى الـ11 من أيار الحالي”، مضيفاً: “كما اتفق البرهان ودقلو أيضاً على تسمية ممثل لكل منهما، لعقد مباحثات لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء أكثر من 200 شخص من الرعايا الروس، ورابطة الدول المستقلة من السودان.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “بقرار من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين قامت القوات الجوية بإجلاء موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، والمكاتب التمثيلية لوزارة الدفاع الروسية وعائلاتهم من مواطني روسيا من جمهورية السودان، كما تم إجلاء رعايا دول رابطة الدول المستقلة وعدد من رعايا الدول الأجنبية الصديقة الذين طلبوا المساعدة في عودتهم إلى أوطانهم”، مضيفةً: إن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجوية الروسية شاركت في نقل هؤلاء الرعايا إلى القاهرة، ومن ثم إلى موسكو.

يُشار إلى أنه منذ الـ15 من نيسان الماضي تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق في مناطق متفرقة من السودان، يتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عنها.