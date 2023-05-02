ذهبية آسيوية لـ “المكاسرة” والمبادرات الفردية أنقذتها!

حقّق لاعب منتخبنا الوطني في المكاسرة محمد عمار عرفات الميدالية الذهبية في بطولة آسيا المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، حيث نجح عرفات بالتتويج بالمركز الأول للوزن المفتوح في فئة (الغراند ماسترز) فوق الخمسين عاماً، علماً أن لاعبي منتخبنا أحمد الخياط ومحمد علي دعبول سيشاركان اليوم في فئة الرجال.

النجاح في حصد ذهبية قارية يعدّ أمراً تاريخياً للعبة التي تعدّ شعبية بامتياز ولها أرضيتها الواسعة في مختلف المحافظات والأندية، لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود إطار تنظيمي للعبة ودخولها في غياهب النسيان لسنوات طويلة!.

ولعلّ ما حرّك مياه اللعبة الراكدة خلال العام الحالي كان مبادرة اتحاد القوة البدنية لتكون تحت جناحه، مع وجود كتاب مرسل من الاتحاد العربي بضرورة تشكيل لجنة أو اتحاد مختص حتى يتمّ اعتماد مشاركة منتخبنا في البطولات العربية، ليستفيق اتحاد بناء الأجسام لوجود لعبة “المكاسرة” ويسارع خلال أيام قليلة للانضمام للاتحادين الدولي والآسيوي ويشارك على عجل في بطولة آسيا.

المستغرب في الأمر أن اللعبة والمطالب بتنشيطها وكتاب الاتحاد العربي ظلّ حبيس الأدراج لفترة طويلة دون حسمٍ لملفها من قبل المكتب التنفيذي والمكتب المختص فيه، ما أثار العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب.

اللعبة كانت قد انطلقت بشكل رسمي عام 2014 عبر دورة تدريبية وتحكيمية حضرها عدد كبير من الكوادر، لكن بعدها لم تجد طريقها للأضواء لأسباب مجهولة، حتى جاءت مبادرة اتحاد القوة البدنية التي أنقذتها من الاندثار رغم محاولة البعض ركوب الموجة ونسب كل إنجاز لهم!!.

المحرر الرياضي