قداس إلهي في تشيلي على أرواح شهداء سورية وضحايا الزلزال

أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة رانكاغوا بالتعاون مع السفارة السورية وأبناء الجالية في تشيلي قداساً إلهياً للصلاة على شهداء سورية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وتضرعت الكنيسة وأبناء الجالية ومحبو سورية الى الله تعالى أن يحفظ الوطن الذي أعطى العالم دروسا في الصمود والمقاومة والانتصار .

حضر الصلاة عمدة مدينة رانكاغوا خوان رامون مونيوز وقائد الشرطة الجنرال لويس ريبويدو ورئيس النادي السوري خوان يارا والقنصل الفخري باسل البني ومسؤولين محليين .