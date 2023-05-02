مجلس الوزراء يستعرض الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم متضرّري الزلزال

دمشق – سانا

أكّد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضرّرين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضرّرين.

ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضرّرين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.

واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضرّرين وإيجاد السكن المناسب للقاطنين منهم في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافةً إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضرّرين، وتم تأكيد ضرورة تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضرّرة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.

وشدّد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدّرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة التي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز وجود المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكّد ضرورة تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من القطاع الخاص لمصلحة السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.

وفي سياق متصل، تم تأكيد أهمية التوسّع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكّد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافةً إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكّد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وشدّد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلّف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدّمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.

واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جرّ المياه من سدّ 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها، وجدّد تأكيده تذليل كل العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.