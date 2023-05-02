محافظ الحسكة يدعو لإعادة ضخ مياه “علوك” إلى الحسكة وإيقاف التعديات عليها

الحسكة – اسماعيل مطر

دعا محافظ الحسكة، الدكتور لؤي صيوح، خلال لقاءه، ميوه نيموتو، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف في سورية، إلى ضرورة العمل بعزيمة أكبر والتواصل مع جميع الأطراف والتنسيق مع الجهات الحكومية، والدولية، لإزالة التعديات والتجاوزات الحاصلة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى محطة علوك، الواقعة بمدينة رأس العين المحتلة.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم تغذية محطة علوك من محطة كهرباء الدرباسية ب 7.5 ميغا واط ولكثرة التعديات والتجاوزات على خطوط نقل الطاقة انخفض الوارد الكهربائي إلى 2 ميغا واط، ما أدى إلى خروج محطة كهرباء الدرباسية عن الخدمة. كذلك أكد المحافظ على ضرورة تعاون ودعم “المنظمة” للعملية التعليمية في المحافظة عبر تقديم الوجبات الغذائية للأطفال وزيادة الشعب الصفية مسبقة الصنع.

من جهته توجه نيموتو بالشكر إلى محافظة الحسكة على كل مايتم تقديمه من تسهيلات لعمل المنظمة، مشيراً إلى متابعة العمل والتنسيق لإزالة الصعوبات التي تعيق استمرار عمل محطة علوك، ولافتاً إلى أنه سوف يتم تقديم الدعم لمركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط المدينة بجميع المستلزمات الطبية والدوائية.