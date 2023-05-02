مقتل وزير العمل الأوغندي على يد حارسه

كمبالا – سانا

قُتل وزير العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية الأوغندي “شارلز اوكيلو انغولا” على يد حارسه الشخصي اليوم.

ونقلت محطة “يو بي سي” الحكومية عن رئيسة البرلمان الأوغندي “انيتا امونغ” قولها: إن “انغولا قتل في بيته رمياً بالرصاص على يد حارسه الشخصي الذي انتحر فيما بعد بإطلاق النار على نفسه”.

وأكد الحادث نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا لوك اووزيغير حيث أفاد بأن إطلاق النار وقع في كيانجا بضواحي العاصمة، وإن المهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته وجه البندقية إلى نفسه وتم تطويق المكان من قبل رجال الأمن “دون ورود معلومات حول سبب الخلاف بين الوزير وحارسه”.

وخدم إنغولا الذي كان عقيداً متقاعداً في الجيش في حكومة الرئيس “يويري موسيفيني” وشغل مناصب رفيعة عدة في السابق منها نائب وزير الدفاع.