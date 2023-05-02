هريدي: سورية جزء أساسي من معادلة الأمن القومي العربي

القاهرة- سانا

أكّد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن سورية جزء أساسي من معادلة الأمن القومي، مشدّداً على أهمية عودتها إلى محيطها العربي.

وأوضح السفير هريدي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة أن الحراك العربي الحالي تجاه سورية يعمل على طي صفحة الماضي، وقال: هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى أن العرب وسورية يسيرون على طريق بدء مرحلة جديدة من العلاقات، ولا سيما أن سورية جزء أساسي من معادلة الأمن القومي العربي، وعودتها إضافة كبرى للتضامن العربي والعمل العربي المشترك.

ولفت هريدي إلى أن ما يحدث من تحرّكات يلامس ويحقق الأهداف في التقارب العربي، ويلبّي طموحات الشارع العربي.