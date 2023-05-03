أربعة أساتذة في التايكوندو ودورات ترفيع دولية

يشارك خمسة دارسين من اتحاد التايكوندو (شريف ديركي وإسبر الياس وعامر عثمان وماهر بعيون وتمام النقري) في دورة مانحي الأحزمة الدولية لدرجات الدان والبوم، وهي من الدورات المهمّة والأساسية التي من خلال متبعيها يتمّ منح درجات الدان والبوم للحزام الأسود الدولي الذي من خلاله يتمّ الترقية للمشاركة الدولية والعالمية للاعبين من درجة الواحد دان فما فوق.

رئيسُ اتحاد التايكوندو شريف ديركي أوضح لـ “البعث” أن هذه الدورات تجري بإشراف الأكاديمية العالمية للعبة “الكيكيوان”، وهي من أهم المحطات في حياة أي لاعب دولي للتايكوندو من أجل صقل مهاراته وتطويرها، بحيث يستطيع نقل معلوماته إلى الأجيال القادمة بكل احترافية، فمن يتبع هذه الدورات هم عادة من الحاصلين على رتبة الماستر ودرجة 3 دان من الحزام الأسود الدولي فما فوق.

وأكد ديركي أن هذه المشاركة تأتي ضمن الخطة الموضوعة من اتحاد اللعبة لتطوير كوادرها من أجل الحفاظ على أحد أهم أركان النهوض بالتايكوندو -بعد اللاعب الموهوب- المدرّب المحترف المواكب لآخر مستجدات اللعبة من حيث المهارات وطرق التدريب الحديثة.

وكشف ديركي أنه سبق هذه الدورة دورة مهمة أيضاً تأهل فيها 4 دارسين إلى درجة الماستر وهم إسبر الياس وعامر عثمان وماهر بعيون وتمام النقري، وهي دورة أساتذة التايكواندو الدولية رقم 98، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان على مدار أربعة أيام، وما يميّز هذه الدورة أن اللعبة باتت تملك خمسة أساتذة “ماسترز” مؤهلين، وهو أمر سينعكس إيجاباً على مستقبل هذه الرياضة الجميلة وانتشارها وجودة لاعبيها، فالخبرات المتراكمة بالضرورة ستؤتي ثمارها في السنوات القليلة القادمة.

سامر الخيّر