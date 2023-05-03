3-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

أسعار النفط تواصل الانخفاض

محمد عباس

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.21% إلى 71.51 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.19% إلى 75.18 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 5% مسجلة أدنى مستوى لها في قرابة 5 أسابيع.

وجاء الانخفاض على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجع حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 28 نيسان الماضي.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

اقرأ أيضاً

إصابة 27 شخصاً بانهيار مدرج صالة رياضية في مصر

بشار المحمد

تقييم أضرار زراعية جراء تساقط البرد في حلب

بشار المحمد

البنك الدولي يحذر من كارثة إنسانية جراء أزمة الغذاء

بشار المحمد