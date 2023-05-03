3-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

إغلاق 4 محطات وقود بحماة

بشار المحمد

حماة – البعث أون لاين

بين رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة لـ”البعث أون لاين” أن دوريات حماية المستهلك أغلقت 4 محطات وقود لإرتكاب أصحابها مخالفات جسيمة تتعلق بالإتجار بالمحروقات وغيرها، بالإضافة لمخالفات متنوعة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 24 مليون ليرة، مشيراً إلى أن مدة الأغلاق المحطات تبلغ 90 يوماً، إضافةً لإغلاق محطة أخرى لمدة 30 يوماً.

كذلك نظمت الدوريات ضبوطاً الإتجار بالمحروقات، ومصادرة الكميات، وتغريم المخالف بمبلغ نحو مليون ليرة سورية.

فيما شملت بقية الضبوط الإتجار بالخبز التمويني، حيث تم تغريم المخالفين بمبلغ نحو 10 مليون ليرة، وضبط بيع الخبز التمويني بسعر زائد، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 11 مليون ليرة سورية.

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