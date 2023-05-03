إغلاق 4 محطات وقود بحماة

حماة – البعث أون لاين

بين رياض زيود مدير التجارة الداخلية بحماة لـ”البعث أون لاين” أن دوريات حماية المستهلك أغلقت 4 محطات وقود لإرتكاب أصحابها مخالفات جسيمة تتعلق بالإتجار بالمحروقات وغيرها، بالإضافة لمخالفات متنوعة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 24 مليون ليرة، مشيراً إلى أن مدة الأغلاق المحطات تبلغ 90 يوماً، إضافةً لإغلاق محطة أخرى لمدة 30 يوماً.

كذلك نظمت الدوريات ضبوطاً الإتجار بالمحروقات، ومصادرة الكميات، وتغريم المخالف بمبلغ نحو مليون ليرة سورية.

فيما شملت بقية الضبوط الإتجار بالخبز التمويني، حيث تم تغريم المخالفين بمبلغ نحو 10 مليون ليرة، وضبط بيع الخبز التمويني بسعر زائد، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 11 مليون ليرة سورية.