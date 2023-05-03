إنجاز آسيوي للشطرنج.. ومشاركات دولية قادمة

كشف رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس لـ “البعث” أن النتيجة التي حققها بطلنا الواعد مازن فندي، وهي الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة آسيا للشطرنج المختلط تحت 18 عاماً التي أقيمت عبر منصة تورنيلو 2023، تعتبر إنجازاً للشطرنج السوري، خاصة وأنها جاءت بعد مشاركة قوية في البطولة التي شاركت فيها 21 دولة من أقوى دول القارة.

وأضاف عباس: الملفت في النتيجة أن لاعبنا لم يتجاوز عمره 10 سنوات وشارك في البطولة بفئة 18 سنة، وشاركت أيضاً في البطولة اللاعبة ماسة رافع صاحبة العشر سنوات لكن لم يحالفها الحظ بالبطولة لقلة الخبرة وقوة المنافسين، حيث تعتبر المشاركة في البطولة إحدى محطات تحضير لاعبنا فندي للمشاركة في بطولة العالم التي ستُقام في مصر في شهر تشرين الأول القادم.

ونوّه عباس بأن المحطة القادمة من تحضيرات لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني ستبدأ في 16 من الشهر الجاري وتستمر حتى 27 منه، حيث سيشاركون بعدها في بطولة الشارقة الدولية، وسيمثل منتخبنا بالرجال مالك قونيه لي وبشير عيتي وآرام آدم، والصغار رامي طلب (وهو مقيم في بريطانيا) ومازن فندي، كما سيشارك المنتخب في بطولة غرب آسيا التي ستقام في إيران بالفترة ما بين 22-31 من الشهر الحالي، باللاعبين عامر التركي ومنار خليل (التي سبق لها وأن أحرزت منذ فترة الميدالية الفضية في بطولة العرب التي استضافتها السودان)، ومن ضمن خطة اتحاد اللعبة الشهر الحالي التحضير للمشاركة بالدورة العربية في الجزائر.

عماد درويش