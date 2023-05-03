الجيش الروسي يدمّر مستودعات ذخيرة أوكرانية ويسقط 16 مسيّرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن تدمير مستودعات ذخيرة ومدافع وعربات مدرّعة، إضافة إلى القضاء على 545 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 16 مسيّرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن خسائر العدو في اتجاه كوبيانسك بلغت 40 جندياً أوكرانياً ومدرّعتين قتاليتين وثلاث مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر دي-30.

وفي اتجاه كراسنو ليمانسك، تم القضاء على أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، وتدمير عربة قتال مصفحة وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعين من طراز مستا-بي.

وفي اتجاه دونيتسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 385 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين ودبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مصفحة وأربع مركبات عسكرية، ومدفعي دي-20 ودي-30.

وحسب التقرير، بلغت خسائر العدو في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 70 عسكرياً أوكرانياً، ومدرّعتين قتاليتين وأربع مركبات عسكرية خاصة، إضافة إلى مدافع هاوتزر غياتسينت.

وفي اتجاه خيرسون، تمّت تصفية ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات ومدافع هاوتزر غياتسينت، وقاعدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز أكاتسيا.

ووفقاً للتقرير، وجّه الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية الروسية ضرباتهم ضد 86 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 102 منطقة، وتم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز آن تي بي كيو-50 أمريكي الصنع، بالقرب من بلدة ستيبنوغورسك بمنطقة زابوروجيه، ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية بروغريس في محيط مدينة سومي.

وذكر التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربع قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، وقنبلة جوية موجّهة من طراز إيدام أمريكية الصنع، كما تم تدمير 16 مسيرة في مناطق بمحيط خيرسون وفي جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف ومنطقة سومي.

من جهة ثانية، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق جرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت مدن سلادكو وفاسيليفكا وستيبنو، ما تسبّب بوقوع أضرار في المنازل والمنشآت العامة.

ونقلت سبوتنيك عن بيان للممثلية قوله: “إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة من عيار 155 ملم و152 ملم و122 ملم التي تستخدمها قوات حلف الناتو على المدن الثلاث”.

وأشار البيان إلى أنه سبق هذا القصف استهداف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وعدة قرى في محيطها بعدد من القذائف.