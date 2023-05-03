3-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة للارتفاع والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً

محمد عباس

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية في معظم المناطق وشمالية شرقية إلى شرقية في المناطق الجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام و سديمياً في المناطق الشرقية والبادية .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الاربعاء الخميس الجمعة
دمشق 26 / 13 28 / 16 32 / 17
القنيطرة 27 / 11 28 / 13 30 / 15
درعا 28 / 13 30 / 16 33 / 16
السويداء 26 / 13 28 / 15 30 / 16
حمص 25 / 8 28 / 13 32 / 14
حماة 28 / 11 31 / 15 34 / 17
الحسكة 26 / 13 29 / 13 31 / 16
اللاذقية 27 / 16 29 / 18 30 / 18
طرطوس 26 / 16 29 / 19 31 / 16
حلب 28 / 13 29 / 15 33 / 18
إدلب 28 / 12 30 / 14 32 / 17
دير الزور 29 / 15 31 / 16 34 / 19
الرقة 26 / 12 28 / 14 32 / 18

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