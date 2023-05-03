الحرارة للارتفاع والجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية في معظم المناطق وشمالية شرقية إلى شرقية في المناطق الجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام و سديمياً في المناطق الشرقية والبادية .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..