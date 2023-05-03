الرئيس الأسد يستقبل الرئيس الإيراني الذي يبدأ زيارة رسمية إلى سورية

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

واستقبل السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وجرت للرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب، ثم عزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى استعراض حرس الشرف، وصافح الرئيسان الأسد ورئيسي أعضاء الوفدين الرسميين.

وسيجري الرئيس رئيسي مع الرئيس الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات، حيث بدأت المحادثات الرسمية بينهما بحضور وفدي البلدين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الإيراني كلاً من، حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، ومهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)، ومحمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، وجواد أوجي، وزير النفط، وعيسى زارع بور، وزير الاتصالات، وغلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية