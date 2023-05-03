المبعوث الأممي غروندبرغ: يجب على أيّ اتفاق أن ينهي الحرب في اليمن

صنعاء – وكالات:

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنّه أجرى مناقشاتٍ صريحةً وبنّاءة مع الحكومة اليمنية، آملاً توسيع الرحلات في مطار صنعاء وفتح موانئ الحديدة.

وقال غروندبرغ: “حظيت بلقاءاتٍ إيجابية في اليمن خلال زيارتي التي استمرّت يومين مع السلطات في صنعاء”، مضيفاً: “أجريت في صنعاء مناقشاتٍ صريحة ومفصّلة وبنّاءة حول كيفية المضي قدماً، وقد شجّعني ما سمعته، وخصوصاً الانخراط البنّاء الذي سمعناه من جميع الأطراف خلال هذا الوقت الحاسم”، ومعرباً عن تطلّعه إلى العودة في المستقبل القريب لمواصلة هذه اللقاءات.

وتابع المبعوث الأممي: “للمضي قدماً، يجب أن يقوم أي اتفاق على تقديم فوائد ملموسة لجميع اليمنيين، وعلى هذا أن يُنهي الحرب من خلال الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأن يضمن سلامة الشعب اليمني وأمنه”.

وشدّد على أنّ “أيّ اتفاق يجب أن يضمن زيادة عدد الوجهات والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وينبغي أن يتضمّن الاتفاق أيضاً الفتح السلس لموانئ الحُدَيْدَة من دون عوائق، واستئناف صادرات البلاد من النفط”.

وتابع غروندبرغ: “سأتوجّه اليوم إلى عدن للاستماع إلى آراء المسؤولين حول سبل المضي قدماً إلى الأمام، وسأناقش معهم سبل المضي قدماً مع المسؤولين العمانيين والسعوديين”، مشدّداً على أنّه يجب على الأطراف “اتخاذ الخطوات الجريئة نحو إنهاء الصراع”، ومعتبراً أنّ “التعاون الإقليمي يساهم في تهيئة البيئة الملائمة الحالية”.

ورأى غروندبرغ، أنّ “وجود مثل هذه الفرص يعدّ ثميناً”، ولكنه “محفوف بالمخاطر”، مشيراً إلى أنه حان الوقت للمضي في الحوار.