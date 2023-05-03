3-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

لافروف والصفدي يبحثان نتائج اجتماع عمان

بشار المحمد

موسكو – سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، هاتفياً، القضايا الملحة في الشرق الأوسط، مع التأكيد على الاهتمام المشترك بمواصلة تنسيق المواقف فيما يتعلق بتسوية الأزمات التي تمارس تأثيراً سلبياً على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الصفدي عرض للافروف خلال الاتصال نتائج اجتماع عمان الذي عقد في الأول من أيار الحالي، وضم وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسورية.

ورحب لافروف بالاستعداد الذي أعرب عنه المشاركون في الاجتماع لأخذ دور الريادة في المساعدة لحل الأزمة في سورية، بما في ذلك حل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية وعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والاستمرار في العملية السياسية.

وشدد الجانبان على أنه من المهم جداً التأكيد على ضرورة الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، كما بحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي الروسي الأردني.

اقرأ أيضاً

المعلم يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تعزيز علاقات التعاون

hassan

جريدة “البعث” العدد 17371 الجمعة 3‐3-2023

صلاح إبراهيم

حرستا تحتفي بالانتصار.. وخلافات إرهابيي “جيش الإسلام” تؤخر إخراجهم من دوما

hassan