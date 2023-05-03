لافروف والصفدي يبحثان نتائج اجتماع عمان

موسكو – سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، هاتفياً، القضايا الملحة في الشرق الأوسط، مع التأكيد على الاهتمام المشترك بمواصلة تنسيق المواقف فيما يتعلق بتسوية الأزمات التي تمارس تأثيراً سلبياً على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الصفدي عرض للافروف خلال الاتصال نتائج اجتماع عمان الذي عقد في الأول من أيار الحالي، وضم وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسورية.

ورحب لافروف بالاستعداد الذي أعرب عنه المشاركون في الاجتماع لأخذ دور الريادة في المساعدة لحل الأزمة في سورية، بما في ذلك حل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية وعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والاستمرار في العملية السياسية.

وشدد الجانبان على أنه من المهم جداً التأكيد على ضرورة الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، كما بحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي الروسي الأردني.